Red Wings запустила прямые рейсы из Перми в Минск Улететь в столицу Белоруссии можно будет два раза в неделю

Фото: пресс-служба Red Wings

Авиакомпания Red Wings открыла прямое авиасообщение между Пермским краем и Республикой Беларусь. Первый рейс на российском лайнере SSJ-100 прибыл в Международный аэропорт «Минск» утром 10 апреля. Время в пути составило 3 часа 5 минут.

В течение летнего сезона рейсы из Перми (Большое Савино) будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам в 14:50 и по пятницам в 05:30.

Обратные вылеты из Минска запланированы по понедельникам в 08:50 и четвергам в 23:40 (до конца мая), а с июня — по четвергам в 22:35 и воскресеньям в 21:45.

В летнем сезоне 2026 года Red Wings расширит маршрутную сеть: из Минска можно будет улететь не только из Перми, но и из Москвы, Самары и Челябинска. Первый рейс из Жуковского стартует 30 апреля, а с 6 мая увеличится частота полетов между Самарой и Минском (до трех раз в неделю), а также между Челябинском и Минском (до двух раз в неделю).

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.