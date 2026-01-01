В 2025 году с работодателей Прикамья взыскали более 100 млн рублей долгов по зарплате В антилидерах оказалось муниципальное предприятие из Кизела

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермском краю

В 2025 году судебные приставы Пермского края взыскали с недобросовестных работодателей свыше 104 млн руб. задолженности по заработной плате. Это на 12 млн руб. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на исполнении у приставов находилось более 5 тыс. исполнительных производств.

Наибольшие долги были зафиксированы у муниципальных предприятий региона. Лидером антирейтинга стало МУП «КЛЮЧИ 2015» (Кизел) — задолженность около 28 млн руб. Второе и третье место заняли МУП «ЯйваДом» и МУП «Яйва-Водоканал». Долг первого предприятия составил 17,5 млн руб., а второго — более 9 млн руб.

Все эти суммы были взысканы в принудительном порядке в пользу работников.

