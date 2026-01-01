Представители 15 муниципалитетов России обсудят в Перми вопросы развития городской среды В столице Прикамья проходит заседание Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ

Константин Долгановский

Пермская городская Дума принимает делегации из 15 муниципалитетов страны, которые приехали в столицу Прикамья для обмена управленческим опытом и укрепления межмуниципальных связей.

Основная тема повестки — обсуждение актуальных изменений в законодательстве. Так, участники заслушают доклады о реализации федерального закона № 33-ФЗ, который определяет принципы организации местного самоуправления, и рассмотрят опыт Перми по модернизации городского общественного транспорта. Для знакомства с городом для делегаций запланированы экскурсии на автобусе № 300-Т и по Пермской государственной художественной галерее.

Важным пунктом визита станет подписание соглашения о сотрудничестве Пермской городской Думы с представительным органом местного самоуправления Тюмени, что позволит укрепить и развить связи двух городов.

«Уверен, что авторитет и созидательный потенциал Координационного Совета позволит не только консолидировать наше мнение по актуальным для всех городов темам, но и эффективно донести его до федеральных и региональных коллег», — отмечает председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.