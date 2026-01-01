В Перми 17-летний дроппер предстанет перед судом Подросток продал свою банковскую карту, чтобы получить «быстрые деньги»

Изображение создано с помощью нейросети GigaChat

В столице Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши. Ему инкриминируют неправомерный оборот средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, молодой человек столкнулся с финансовыми трудностями и решил быстро заработать, продав свою банковскую карту вместе с логином и паролем за 7 тыс. руб.

Такие действия квалифицируются как дропперство — предоставление своих платёжных данных для совершения незаконных операций.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, подтверждающую вину обвиняемого. Материалы уголовного дела уже поступили в суд для рассмотрения по существу.

