Жители Пермского края переплатили за ЖКУ более 21 млн рублей в 2025 году Самые большие суммы оказались за содержание и использование жилых помещений Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Жители Пермского края в 2025 году переплатили за жилищно-коммунальные услуги более 21 млн руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональную инспекцию государственного жилищного надзора.

За год ведомство получило более 6 тыс. обращений от жителей региона с жалобами на завышенные коммунальные платежи. По результатам проверок удалось добиться возврата переплаты на указанную сумму, перерасчёт был сделан для жителей 233 многоквартирных домов.

Из 21 млн наибольшие переплаты были выявлены в счетах за содержание и использование жилого помещения — 8 млн руб. Только ООО СМУ № 2 «Сатурн-Р» вернул собственникам пяти домов 438,8 тыс. руб., а ООО УК «Комфортная среда» — 273,7 тыс. руб. собственникам квартир в одном МКД. Кроме того, свыше 6 млн за год пермяки переплатили за отопление, ещё около 3 млн руб. было переплачено за горячее водоснабжение.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.