Пермяков приглашают на пасхальную ярмарку продукции местных производителей Она пройдёт с 10 по 12 апреля

Фото сгенерировано с помощью нейросети

В Перми с 10 по 12 апреля состоится пасхальная ярмарка продукции местных производителей. Она займёт площадку первого этажа ТРК «СпешиLove», перед входом в гипермаркет «Ашан Сити».

Как сообщили в краевом минпромторге, на ярмарке будут представлены подарки, продукты к праздничному столу и другие товары от Нытвенского металлургического завода, брендов «Ильен», «Маслолад», «Пермские пчёлы», «РусыКосы», «Уголок мастеров», Inplaywood, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Участниками станут 25 производителей.

Посетители смогут приобрести куличи, шоколад ручной работы, урбечи, сыродавленные масла, мясные деликатесы, а также различные подарочные наборы, изделия народно-художественных промыслов, посуду и украшения из керамики, косметику и другое. В пятницу ярмарка откроется в 12 часов, а в субботу и воскресенье — в 10 часов. Время работы — до 20 часов все три дня.

