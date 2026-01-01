Почти половина пермяков мечтают о полёте в космос Больше всего интерес проявляют системные администраторы, программисты и инженеры

Изображение создано с помощью нейросети GigaChat

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, 41% жителей Перми хотели бы отправиться в космос. При этом 55% опрошенных заявили, что не испытывают такого желания.

Выяснилось, что интерес к космическим путешествиям зависит от пола, возраста, дохода и образования. В частности, мужчины мечтают о космосе чаще, чем женщины: 51% против 31%.

Среди молодёжи до 35 лет желающих отправиться к звёздам 47%, а среди людей старше 45 лет — только 30%.

Чем выше доход, тем больше тяга к космосу: среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. руб., мечтают о полёте 30%, а среди получающих от 150 тыс. руб. — уже 48%.

Среди людей с высшим образованием желающих полететь в космос 46%, среди выпускников колледжей — 35%.

Наибольший интерес к космическим путешествиям проявляют системные администраторы (50%), программисты (47%) и инженерно-технические работники (44%). Меньше всего мечтают о полёте в космос медицинские сёстры (14%) и секретари (15%).

Опрос проводился с 16 марта по 7 апреля 2026 года среди экономически активного населения Перми.

