В Перми откроют новую поликлинику на 200 посещений в смену Она находится на улице Писарева, 56

Фото: министерство строительства Пермского края

В микрорайоне Гайва в Перми завершено строительство новой поликлиники по ул. Писарева, 56. Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Поликлиника рассчитана на приём 200 человек в смену.

Поликлиника представляет собой четырёхэтажное здание, где есть кабинеты участковых терапевтов и узких специалистов, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты медицинской реабилитации и физиотерапии, процедурные помещения, травмпункт с отдельным входом, а также отделение женской консультации с дневным стационаром.

Учреждение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием и мебелью, а прилегающая территория благоустроена.

В минстрое Прикамья отметили, что новый корпус станет частью Больницы Архангела Михаила и позволит вывести оказание медицинской помощи в Орджоникидзевском районе на новый уровень. Все специалисты будут работать в одном месте — это повысит доступность и качество услуг для жителей.

Фото: министерство строительства Пермского края

За последние три года в Пермском крае построено девять новых поликлиник, в том числе в Перми и Пермском округе, а также в Сиве, Углеуральском, Чусовом, Осе, Юрле и Полазне.

Строительство поликлиники на Гайве было реализовано в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.