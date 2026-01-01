В пермском аэропорту задерживается прилёт и вылет нескольких рейсов Ранее в аэропорту вводили ограничения из-за ракетной опасности в регионе

Зарина Ситдикова

Утром 10 апреля в пермском аэропорту задерживается прилёт и вылет нескольких рейсов. Эта информация следует из онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, сдвигается время вылета двух рейсов в Санкт-Петербург: ДР 570 — с 05:40 на 08:30, FV 6582 — с 06:00 на 10:00. Кроме этого, рейс ДР 366 в Сочи вылетит с задержкой в 2,5 часа — в 08:40. Не удалось вылететь вовремя пермякам и в Москву: рейс ДР 6512 сместили на полтора часа, а СУ 1657 — на два.

На четыре часа позже — в 10:40 — состоится вылет в Махачкалу, на три часа позже — в 10:20 — в Калининград.

Прилёт в краевую столицу задерживается из Нижневартовска, Минеральных Вод, Челябинска, Махачкалы, Сочи и Москвы.

