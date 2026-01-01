В пермском аэропорту сняли ограничения Запрет на вылет и посадку бортов в аэропорту Большое Савино действовал с 6 утра

Зарина Ситдикова

Около 8 утра по местному времени в пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщает Росавиация в своих социальных сетях.



Запрет на вылет и посадку бортов в аэропорту Большое Савино действовал с 6 утра.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае вводился режим «Ракетная опасность». Кроме этого, был объявлен и режим «Ковер» в Перми радиусом 100 км.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.