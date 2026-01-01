В Пермском крае снят режим ракетной опасности Кроме этого, вводился режим «Ковер»

фото: МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС»

В четверг, 10 апреля, около 5:30 по местному времени, в Пермском крае ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона.

Как сообщили в ведомстве, все оперативные и экстренные службы были оповещены и находились в режиме полной готовности. Кроме этого, вводился режим «Ковер» в Перми радиусом 100 км.

По данным на 8 утра оба режима были сняты.

