В Перми набирает популярность ресейл и ретро-мебель Эксперты связывают это с растущим интересом к осознанному потреблению

Изображение создано с помощью нейросети GigaChat

Аналитики «Авито» подвели итоги первого квартала 2026 года на рынке мебели и декора в Перми. Оказалось, что жители города всё чаще выбирают товары «с рук» и винтажные изделия. Доля продаж мебели и декора на ресейле достигла 54%, что значительно выше прошлогоднего показателя (41%).

Наибольшим спросом пользуются декор, освещение и текстиль. Особенно активно растут продажи картин, постеров и рамок (+36% к прошлому году), ароматов для дома и свечей (+25%), праздничных украшений (+24%), а также предметов для хранения — ящиков, контейнеров и органайзеров (+35%). Среди осветительных приборов лидируют декоративные лампы (+16%).

В сегменте текстиля также наблюдается рост: полотенца стали покупать чаще на 31%, постельное бельё — на 6%. Часто это новые вещи без упаковки или остатки комплектов.

Винтажные товары тоже в тренде: картины, постеры и рамки, а также зеркала стали покупать в три раза чаще, вазы и кашпо — на 91%, статуэтки — на 26%. Среди ретро-освещения особенно популярны декоративные, настольные и напольные лампы (рост в 2,5 раза), а также потолочные и настенные (в 2 раза). Винтажные ковры стали покупать в 3,5 раза чаще, ткани — на 83%, пледы и покрывала — на 75%, скатерти и салфетки — на 33%.

Эксперты отмечают, что тренд на ресейл и ретро связан с желанием сделать интерьер уникальным и сэкономить, а также с растущим интересом к экологии и осознанному потреблению.

