В МЧС Прикамья контролируют паводковую обстановку в регионе Население не нуждается в эвакуации

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

На 9 апреля на территории Пермского края были затоплены два приусадебных участка и два низководных моста. Об этом сообщил заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Мошкин.

«За прошедшие сутки от воды освободились 28 приусадебных участков и два участка автомобильных дорог», — пояснил он.

По его словам, сейчас паводковая ситуация находится под контролем, а население в эвакуации не нуждается.

В настоящее время ведётся круглосуточный мониторинг обстановки.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.