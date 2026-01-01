В МЧС Прикамья контролируют паводковую обстановку в регионе
Население не нуждается в эвакуации
На 9 апреля на территории Пермского края были затоплены два приусадебных участка и два низководных моста. Об этом сообщил заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Мошкин.
«За прошедшие сутки от воды освободились 28 приусадебных участков и два участка автомобильных дорог», — пояснил он.
По его словам, сейчас паводковая ситуация находится под контролем, а население в эвакуации не нуждается.
В настоящее время ведётся круглосуточный мониторинг обстановки.
Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.