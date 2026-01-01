В Перми временно изменится схема движения двух межмуниципальных маршрутов Автобусы до посёлков Мулянка и Юг будут ходить иначе

Схема: минтранс Пермского края

С 10 апреля и до конца дня 16 июня в Прикамье вводится временная схема движения межмуниципальных маршрутов № 442а (Пермь — п. Мулянка) и № 344 (Пермь — п. Юг) по территории Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Изменение схемы движения связано с закрытием движения по ул. Борчанинова: на участке ведутся работы по капитальному ремонту.

В течение шести дней автобусы от остановки «Универсам» будут следовать по ул. Екатерининской до конечной ост.«Трансагентство» (напротив дома №190 по ул. Екатерининской). Эта остановка будет конечной.

В ведомстве попросили с пониманием отнестись к ограничениям, а также заранее планировать маршрут своих поездок.

