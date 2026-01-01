В Перми подорожала аренда однокомнатных квартир В то же время «двушки» и «трёшки» упали в цене

Константин Долгановский

По данным портала «Мир квартир», по итогам I квартала 2026 года изменились цены на рынке аренды жилья в Перми. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за три месяца выросла на 1% и составила 26 598 руб. в месяц. Это немного ниже среднероссийского показателя (26 998 руб.).

Аренда двухкомнатных квартир, напротив, подешевела: средняя ставка снизилась на 2,3% и теперь составляет 33 660 руб. (средняя по России — 33 841 руб.).

Самое заметное снижение цен отмечено в сегменте трёхкомнатных квартир: аренда «трёшки» в Перми теперь стоит в среднем 41 517 руб., что на 7% меньше, чем в конце прошлого года. Для сравнения: по России аренда трёхкомнатных квартир, наоборот, подорожала на 1% и составляет 42 910 руб.

Эксперты отмечают, что рынок аренды сейчас переживает фазу затухающих колебаний. После отмены «всеобщей» льготной ипотеки в 2024 году спрос на аренду резко вырос, что привело к росту ставок. В 2025 году началась коррекция, которая продолжается и сейчас. По прогнозам, разнонаправленная динамика цен сохранится до августа, когда традиционно начнётся «горячий» сезон на рынке аренды.

