В Перми ушла из жизни доцент и учёный Татьяна Герцен Ей было 78 лет

Фото: пресс-служба ПНИПУ

В столице Прикамья 8 апреля на 79-м году жизни скончалась Татьяна Анатольевна Герцен — кандидат химических наук, доцент кафедры «Прикладная физика» Пермского политеха, профессор Российской академии естествознания. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Татьяна Герцен родилась 6 августа 1947 года в Томске. В 1970 году поступила в аспирантуру горного факультета Пермского политеха и прошла путь от ассистента до доцента. В 1983 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук, а затем продолжила исследования в области аналитической, физической и коллоидной химии.

В 1989 году Татьяна Анатольевна стала одним из организаторов городской общеобразовательной политехнической школы при Пермском политехе (ныне — МАОУ «Лицей №1»). Она вела занятия по физике, руководила учебно-исследовательскими работами школьников, активно занималась педагогическими исследованиями. За свою карьеру опубликовала более 150 научных работ.

Коллеги вспоминают Татьяну Герцен как человека с глубочайшими знаниями, удивительной лёгкостью и оптимизмом. Она умела объяснять самые сложные темы просто и наглядно, вдохновляя студентов и лицеистов на изучение физики. Для неё не существовало «неспособных» учеников — она помогала каждому. Её оптимизм и доброжелательность были заразительны, а общение с ней приносило радость.

Прощание с Татьяной Анатольевной состоится 10 апреля в 14:30 по ул. Старцева, 61, Большой зал.

