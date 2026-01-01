В Пермском крае возбуждено уголовное дело после схода снега с крыши Среди пострадавших оказалась пенсионерка, которую с травмами доставили в больницу

В Пермском крае следователи Следственного комитета России расследуют уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Инцидент произошёл 16 марта 2026 года в п. Октябрьский, когда с крыши дома по ул. Энергетиков сошли снежные и ледяные массы. Пенсионерка 1960 г.р. получила травмы и была госпитализирована.

Жители дома ранее обращались в управляющую компанию с просьбой очистить кровлю от снега и льда, однако их обращения остались без внимания. В связи с этим следователь даст правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании, которые отвечают за своевременную уборку снега и льда с крыши.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ, что подразумевает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие продолжается, и в ближайшее время будет принято решение о дальнейших действиях в отношении ответственных лиц.

