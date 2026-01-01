В Пермском крае собрали 2,5 млн рублей на лекарства для детей с онкологией В благотворительной акции приняли участие более 10,5 тысячи жителей Поделиться Твитнуть

Фото: благотворительный фонд "Берегиня"

В Перми подвели итоги девятой благотворительной акции «Умножай любовь», приуроченной к Международному дню детей, больных раком. Более 10,5 тыс. жителей города и края приобрели специальные значки-сердечки, собрав для подопечных благотворительного фонда «Берегиня» свыше 2,5 млн руб. Все средства уже направлены на закупку лекарств для онкологического отделения детской краевой больницы, что позволит оказать помощь детям, нуждающимся в лечении.

Акция получила широкую поддержку: к ней присоединились спортивные клубы «Молот» и «Парма», а также десятки школ, детских садов и компаний региона. Особую активность проявили школы №76 и «Мастерград» и гимназия №31. Среди организаций выделились УФНС России по Пермскому краю и региональное отделение «Опора России». В рамках акции прошли аукционы, спортивные и культурные мероприятия, а 15 февраля город осветился красными огнями в знак поддержки детей, борющихся с болезнью.

Фото: благотворительный фонд "Берегиня"

За всё время проведения акции «Умножай любовь» её участники собрали более 9 млн руб. Эти средства идут на адресную помощь семьям, покупку жизненно важных лекарств, медицинское оборудование и поддержку детей в федеральных медцентрах. Организаторы отмечают, что такие инициативы не только собирают средства, но и объединяют людей вокруг идеи добра и взаимопомощи.

