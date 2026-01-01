Средняя цена за литр бензина выросла в Прикамье за неделю на 10 копеек Сильнее всего подорожал бензин марки АИ-98

Константин Долгановский

Средняя стоимость литра автомобильного топлива выросла в Прикамье за неделю с 31 марта по 6 апреля на 10 коп. и составила 66,47 руб. Об этом сообщает Росстат.

Сильнее всего за указанный период выросла средняя цена на бензин марок АИ-98 и выше — рост составил 19 коп., показатель достиг 94,16 руб. за литр. Марки АИ-92 и АИ-95 подорожали на 10 коп. — до 63,27 и 68,37 руб. за литр соответственно. Дизельное топливо выросло в цене на 9 коп., до 78,49 руб. за литр.

Среди регионов ПФО Пермский край продолжает занимать вторую строчку по самому высокому показателю средней стоимости на автомобильное топливо. Первое место — у Нижегородской области (66,52 руб. за литр). При этом бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо в Пермском крае — самые дорогие в Поволжье.

Фото: Росстат

За неделю изменение цен на бензин было зафиксировано в 68 субъектах РФ. Сильнее всего цены выросли в Республике Алтай и Амурской области (+0,8%). Снижение зафиксировано только в Сахалинской области (-0,4%) и республиках Марий Эл и Саха (Якутия) (-0,1%).

Как писал «Новый компаньон», за предыдущую неделю бензин в Пермском крае подорожал на 7 коп. К 30 марта средняя цена за литр на региональных АЗС составляла 66,37 руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.