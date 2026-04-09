Новым председателем ТИК Нытвенского округа в Прикамье стала Оксана Лопатина Татьяна Ощепкова уволилась в связи с выходом на пенсию

Избирательная комиссия Пермского края освободила от должности председателя ТИК Нытвенского муниципального округа Татьяну Ощепкову по её личному заявлению в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Новым председателем назначена Оксана Лопатина, ранее занимавшая пост заместителя главы администрации округа. В крайизбиркоме отметили, что новый руководитель обладает большим опытом работы в участковых комиссиях, хорошо знает правовую основу и организацию избирательного процесса.

Отметим, Татьяна Ощепкова возглавляла Нытвенский ТИК с 2015 года.

