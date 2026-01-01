Сократились сроки экспертизы проектов инвестиционно-строительного цикла в Прикамье Снижение составило 40%

Константин Долгановский

На совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного Совета по направлению «Инфраструктура для жизни» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о сокращении в регионе инвестиционно-строительного цикла, в том числе за счёт сокращения сроков проведения госэкспертизы, на 40%. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В рамках встречи обсуждались итоги работы по направлению, перспективы развития строительной отрасли и ЖКХ, внедрение цифровых технологий и механизмы сокращения инвестиционно-строительного цикла для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в числе регионов-лидеров по реализации механизма комплексного развития территорий отметил Пермский край, а также Кемеровскую область, Чеченскую Республику и Республику Бурятия. В рамках нового нацпроекта по обновлению жилфонда до 2030 года в России планируется переселить 333 тыс. граждан из 5,9 млн кв. м непригодного жилья. Регионам поручили активнее использовать механизм КРТ и привлекать внебюджетные источники.

По словам министра, Пермский край также вошёл в число лидеров в части сокращения инвестиционно-строительного цикла. Лучшие результаты также показали Москва, Сахалинская, Смоленская и Магаданская области.

Дмитрий Махонин в своём докладе рассказал об опыте региона по данному направлению. В частности, правительство Пермского края организовало переход на предоставление услуг для застройщиков в электронном формате, увеличило число территорий, где можно оформить электронное заявление на предоставление земельного участка для строительства в аренду, при строительстве важных социальных объектов, в первую очередь школ и больниц, используются типовые проектные решения.

По итогам заседания было предложено собрать лучшие практики регионов для создания единой управленческой базы, чтобы впоследствии тиражировать её на все субъекты.

