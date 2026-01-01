В Пермском крае начался снегопад и ожидается гололедица Регион находится под влиянием барической депрессии

Константин Долгановский

В Перми начались осадки в виде ледяной крупы. Причиной стал тёплый фронт, который продвигается с юга. При этом на высоте сейчас теплее, чем у земли, так как в приземном слое распространяется холодный воздух с северо-востока. Осадки носят ливневый характер и местами на юге города достаточно интенсивные. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

По прогнозам, общее количество осадков в Перми составит около 5 мм в виде снега. Это позволит сформировать временный снежный покров высотой 3-5 см. Зона осадков будет очень узкой, поэтому их количество может заметно различаться по районам города. За минувшую ночь снегопады уже прошли на северо-западе Свердловской области и на востоке Пермского края — в Бисере выпало 6 мм снега.

В ближайшие дни, в четверг и пятницу, территория Пермского края окажется под влиянием многоцентровой барической депрессии, выходящей с регионов Каспия. На фронтальных разделах ожидаются осадки, в том числе в смешанной фазе (снег, дождь, ледяная крупа).

«Благодаря повышенному барическому градиенту, ветер будет достигать 5-10 м/с, порывы — до 15 м/с. Возможно формирование гололедицы на дорогах», — отметил специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин.

В северных и центральных районах края возможно образование временного снежного покрова, который, однако, растает до конца недели. Жителям рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за риска гололёда и учитывать возможные локальные различия в осадках.

