В Перми будут производить тяговые двигатели для электропоездов «Финист» и «Ласточка» Планируемая мощность предприятия составит не менее 48 двигателей в год

Пермский край приступит к производству тяговых двигателей для электропоездов «Финист» и «Ласточка». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Организацией выпуска новой продукции займётся прикамская компания «Уралэнергосервис». Проект реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности и Регионального ФРП Пермского края.

До настоящего времени тяговые двигатели подобного класса изготавливались преимущественно за рубежом. Запуск производства в Перми позволит обеспечить импортозамещение в данной сфере и снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Планируемая мощность предприятия составит не менее 48 двигателей в год. Продукция будет поставляться для комплектации современных электропоездов, эксплуатируемых на железных дорогах России.

