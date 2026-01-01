В марте продажи новых автомобилей в Пермском крае выросли почти на 36% За это время в регионе зарегистрировали более 1,6 тысячи машин

В марте 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае показал впечатляющий рост — регистрация новых авто увеличилась на 35,9% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные аналитиков профессионального сообщества «Автомаркетолог» и Verra.

Всего за месяц в регионе было зарегистрировано 1695 новых машин. Для сравнения: в феврале 2026 года этот показатель составлял 1381 автомобиль.

Абсолютным лидером по количеству проданных авто стала марка Lada: продано 567 шт. (+13,6%). Второе и третье место заняли Haval и Tenet — 264 и 210 проданных автомобилей соответственно. При этом у Haval рост на 61%, а у Tenet — +100%.

Что касается остальных марок, то в пятёрке лидеров также оказались Belgee — 134 проданных машины (рост на 226,8%) и Changan — 33 авто (спад на 29,8%). Geely и Mazda также вошли в число популярных марок. При этом количество зарегистрированных автомобилей марки Mazda выросло на 2800%, а у Volkswagen — на 600%.

За первый квартал 2026 года регистрация новых автомобилей в Пермском крае увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В марте 2026 года также вырос спрос на подержанные легковые автомобили: их регистрация увеличилась на 10,4%, всего было оформлено 6797 машин.

