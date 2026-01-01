Пермские и удмуртские врачи спасли жизнь пациента с желудочковой тахикардией Мужчину уже выписали из больницы

Правительство Пермского края

Специалисты Пермской краевой клинической больницы совместно с коллегами из Республиканского центра экстренной медицинской помощи Первой РКБ Удмуртии провели сложную операцию по спасению пациента с жизнеугрожающей аритмией — желудочковой тахикардией.

Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение Удмуртии с выраженным нарушением сердечного ритма. У пациента наблюдались частые эпизоды срыва ритма, создававшие реальную угрозу остановки сердца. После телемедицинской консультации с пермскими кардиохирургами было принято решение об имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Для выполнения операции потребовалась экстренная транспортировка пациента в Пермь.

«Мы выбрали авиационный транспорт, поскольку доставка на реанимобиле заняла бы около четырёх часов, к тому же существовали дополнительные риски, связанные с состоянием весенних дорог», — пояснил выбор тактики заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи (санавиации) Первой РКБ, врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Багаутдинов.

Пациент был успешно доставлен в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова, где его уже ожидала подготовленная бригада специалистов.

«Мужчине имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство будет круглосуточно мониторить сердечную деятельность и при возникновении опасных аритмий — желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков — автоматически распознавать их и мгновенно реагировать, проводя антитахикардитическую стимуляцию или дефибрилляцию», — рассказала врач-сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №3 ФЦССХ им. С.Г. Суханова Минздрава России Римма Гордийчук.

На шестые сутки после успешного хирургического вмешательства пациент был выписан под амбулаторное наблюдение.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.