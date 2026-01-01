В Перми мошенник-строитель получил полгода ограничения свободы за неуплату штрафа Поводом для уголовного преследования стали невыполненные обязательства перед клиентом

Сергей Глорио

В столице Прикамья местного жителя признали виновным в мошенничестве при выполнении строительных работ и приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Ранее суд обязал его выплатить уголовный штраф 150 тыс. руб., однако мужчина проигнорировал это требование.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов Прикамья, злоумышленник, действуя от имени индивидуального предпринимателя, заключил с заказчиком договор на установку забора из профнастила с ленточным фундаментом и откатными воротами. Стоимость работ составила 232 тыс. руб. Получив аванс в размере 139 тыс. руб., мужчина не приступил к выполнению обязательств и распорядился деньгами по своему усмотрению, причинив заказчику значительный материальный ущерб.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба (по ч. 2 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание в виде уголовного штрафа.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав предупредил должника о необходимости уплаты штрафа в течение 60 дней, иначе наказание будет заменено. Мужчина не исполнил требование, и приставы направили представление в суд. В результате штраф был заменён на 6 месяцев ограничения свободы.

Теперь осуждённому запрещено покидать место проживания с 23:00 до 06:00, выезжать за пределы Перми и менять место жительства без разрешения.

Исполнительное производство было прекращено в связи с заменой наказания.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.