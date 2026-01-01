Жителей Пермского района напугал громкий хлопок В МЧС объяснили звук испытаниями на полигоне

Жителей Пермского муниципального района вечером 8 апреля напугал громкий хлопок. Как сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Пермь», звук был слышен недалеко от п. Горный около 21:30.

Кроме того, по словам очевидцев, в той же стороне было замечено «горение неустановленного характера». К публикации было прикреплено фото, на котором видно яркое зарево, как от пожара.

В краевом МЧС пояснили, что звук и горение связаны с проводимыми испытаниями продукции пермского завода на полигоне. Полигон расположен рядом с д. Клестята и п. Горный.

«Сообщений в ЕДДС ГО и в ПО не поступало. Мотовилихинские заводы проводят испытания произведённых изделий на Клестовском полигоне за н.п. Клестята и Горный. Объект режимный. О времени и сроках испытания предприятие не уведомляет», — рассказали в ведомстве.

