В Прикамье сотрудников газовой службы оштрафовали за пожар в посёлке Дивья Газовиков обвинили в нарушении правил безопасности

Константин Долгановский

В Пермском крае трёх сотрудников газовой службы признали виновными в крупном пожаре, который уничтожил двухквартирный дом и хозяйственные постройки в п. Дивья. По данным следствия, мужчины нарушили правила безопасности при замене запорного крана на газовой трубе: они не перекрыли подачу газа в жилое помещение, что привело к возгоранию и полному выгоранию имущества.

В ходе расследования выяснилось, что рабочие проявили грубую неосторожность. Они не стали отключать газ из-за длительности процедуры и спешки, а также не дождались руководителя работ, присутствие которого обязательно при выполнении опасных операций. В результате огонь быстро распространился по дому и хозяйственным постройкам, которые полностью выгорели и не подлежат восстановлению.

В итоге суд признал сотрудников виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и назначил каждому наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю, исполнительное производство в отношении одного из осуждённых было передано судебным приставам. После предупреждения о возможной замене штрафа на более строгое наказание мужчина своевременно выплатил штраф. В связи с этим исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.