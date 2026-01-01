В Перми из-за нарушений приостановили работу кафе «Самолёт» и «Грин Бистро» Согласно вынесенным постановлениям, «Грин Бистро» закрыто на 30 суток, «Самолёт» — на 60 суток. Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Индустриальном районе Перми судебные приставы приостановили деятельность кафе «Самолёт» и «Грин Бистро» по решению суда. Основанием для такой меры стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создававшие угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Проверка кафе «Грин Бистро», расположенного по ул. Подводников, 33, показала системные недостатки в организации работы предприятия. В частности, не налажен производственный контроль, планировка помещений не обеспечивает соблюдение последовательности технологических процессов, имеется дефицит холодильного, моечного и бактерицидного оборудования. Также зафиксированы нарушения условий хранения продуктов, приготовление блюд без технологических карт, приём продукции без маркировки, отсутствие ежедневной качественной влажной уборки.

Схожие проблемы обнаружены в кафе «Самолёт», находящемся в саду им. В.Л. Миндовского по ул. Снайперов, 12а. Дополнительно инспекторы выявили нарушение правил товарного соседства в холодильных камерах, хранение гранатов с признаками плесени, а также совместное размещение пищевой продукции и дезинфицирующих средств на складе. В личных медицинских книжках сотрудников отсутствовали отметки о вакцинации, а их личные вещи хранились непосредственно в производственных помещениях.

Суд признал индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, виновными в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ. В качестве наказания избрана мера в виде временного приостановления деятельности заведений.

Исполнительные документы переданы в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам УФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительных производств приставы выехали на места и опечатали помещения кафе. Предприниматели предупреждены об ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. В течение всего срока приостановки деятельности будут проводиться контрольные проверки исполнения судебного решения. Согласно вынесенным постановлениям, «Грин Бистро» закрыто на 30 суток, «Самолёт» — на 60 суток.

