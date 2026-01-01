В Перми главврача оштрафовали за нарушения в больнице Предписания прокуратуры и Роспотребнадзора исполнены в полном объеме

Прокуратура Индустриального района Перми совместно с представителями Роспотребнадзора провела проверку соблюдения санитарных требований в одном из медицинских учреждений города. Об этом сообщает ВЕТТА.

В ходе инспекции были зафиксированы нарушения: в палатах и служебных помещениях обнаружены повреждения напольных и стеновых покрытий, а также мебель с нарушенной целостностью защитного слоя.

Дополнительно выявлены недостатки в системе вентиляции и очистки воздуха: отсутствовала надлежащая дезинфекция воздушных потоков, существовала угроза их обратного перетока между палатами, что создавало риски для инфекционной безопасности пациентов.

По результатам проверки главному врачу учреждения направлено представление об устранении выявленных нарушений. Предписания были исполнены в полном объёме. Должностное лицо, ответственное за соблюдение санитарных норм при эксплуатации здания, привлечено к административной ответственности и оштрафовано.

