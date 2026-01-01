Более половины пермяков хотят, чтобы в День космонавтики предоставляли выходной Против такого решения выступает 23% опрошенных

Более половины жителей Перми — 51% — поддерживают идею придать Дню космонавтики статус государственного праздника с предоставлением выходного дня. Доля тех, кто выступает против такого предложения, существенно ниже — 23%.

Гендерный анализ показал, что женщины чаще мужчин одобряют дополнительный день отдыха: 53% против 50% соответственно. Наиболее активно идею поддерживает молодёжь: среди респондентов до 35 лет за выходной высказались 64%, тогда как в возрастной группе старше 45 лет эту позицию разделяют 42%.

Заметна разница и в зависимости от уровня образования. Среди обладателей среднего профессионального образования сторонников праздничного выходного — 60%, в то время как среди граждан с высшим образованием — 40%.

Аргументация сторон также различается. Сторонники инициативы акцентируют внимание на исторической значимости даты и необходимости сохранения памяти о достижениях страны в космической отрасли. «Этот праздник символизирует высокие технические достижения, гениальных инженеров и самоотверженных первопроходцев», — отмечают они, апеллируя к чувству национальной гордости.

Оппоненты же исходят из прагматичных соображений: сокращение рабочих дней, по их мнению, может повлечь экономические потери и снижение доходов. «Меньше рабочих дней — значит, меньше зарплата», — резюмируют противники идеи.

