Зарплата, которую в Прикамье предлагают на удаленке, за 5 лет выросла почти в 2 раза Она достигла отметки почти в 70 тысяч рублей

Константин Долгановский

Аналитики платформы hh.ru исследовали рынок удалённой занятости в Пермском крае и зафиксировали значительный рост доходов специалистов, работающих дистанционно. За пятилетний период медианная зарплата в этом сегменте увеличилась почти вдвое, достигнув отметки 69 800 руб.

По итогам первого квартала 2026 года работодатели региона разместили около 1,2 тыс. вакансий с возможностью удалённой работы. Предложенный уровень оплаты труда демонстрирует существенную положительную динамику: в аналогичный период 2021 года медианная зарплата составляла 37 300 руб., что на 87% меньше текущих показателей.

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых дистанционных позиций в Пермском крае возглавили аналитики — им предлагают в среднем 190 тыс. руб. На втором месте расположились системные аналитики и разработчики программного обеспечения с медианным предложением 150 тыс. руб. Далее следуют менеджеры по логистике и внешнеэкономической деятельности (120 тыс. руб.), а также менеджеры по работе с партнёрами (100 тыс. руб.).

В первую десятку также вошли дизайнеры, художники, специалисты по продажам и работе с клиентами — их доход может достигать 90 тыс. руб. Тестировщики зарабатывают в среднем около 80 тыс. руб., руководители проектов — порядка 75 тыс. руб. Замыкают рейтинг маркетологи и интернет-маркетологи с предложением 65 тыс. руб.

Значимость удалённого формата для соискателей подтверждают данные исследования Dream Job. Каждый седьмой работник упоминает дистанционную занятость в положительном ключе: 56% ценят сам факт наличия такого формата, 20% отмечают гибкость графика, 13% — возможность работать из любой локации.

По отраслям лидируют ИТ-сектор и сфера СМИ/маркетинга (по 19%), далее следуют бизнес-сервисы (17%) и финансовая отрасль (15%). Среди должностей чаще всего на удалёнке трудятся специалисты технической поддержки (30%), аналитики (25%) и операторы контактных центров (24%). Также востребованы менеджеры по работе с клиентами (19%), руководители проектов (18%), дизайнеры и маркетологи (по 17%). Таким образом, дистанционный формат наиболее распространён в сферах, где задачи можно выполнять без привязки к офису.

Географически удалённая работа сконцентрирована в крупнейших городах: на Москву приходится 41% всех упоминаний, на Санкт-Петербург — 11%.

Исследование Dream Job также выявило корреляцию между наличием удалёнки и оценкой работодателя сотрудниками. Условия труда оцениваются в среднем на 4,16 балла без возможности дистанционной работы и на 4,35 балла — при её наличии. Показатель «отдых и восстановление» растёт с 3,89 до 4,09.

Таким образом, рынок удалённой занятости развивается по двум направлениям: работодатели расширяют предложение вакансий и повышают уровень оплаты, а соискатели всё чаще рассматривают возможность дистанционной работы как существенное преимущество при выборе места трудоустройства.

