На севере Прикамья простятся с участником СВО Антоном Исаевым Его похоронят в день рождения

Фото: администрация Гайнского округа

При выполнении боевых задач в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из п. Сергеевский Антон Исаев. Об этом сообщили в администрации Гайнского округа.

Антон Исаев родился 10 апреля 2002 года и служил на СВО гранатомётчиком мотострелкового отделения. Молодой человек погиб 8 марта 2026 года. Обстоятельства его гибели не уточняются.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Антона от имени главы Гайнского округа Елизаветы Шалгинских и от коллектива администрации округа», — говорится в сообщении местных властей.

Прощание с участником спецоперации пройдёт 10 апреля, в день его рождения, в Доме культуры п. Сергеевский. Начало — в 13:30.

