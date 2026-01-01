Прикамца осудили за мошенничество при получении соцвыплат Мужчина возместил бюджету ущерб

Константин Долгановский

Лысьвенский городской суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает «Рифей».

Дело было возбуждено после того, как в 2024 году сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России «Лысьвенский» выявили признаки противоправной деятельности. Установлено, что молодой человек преднамеренно предоставил в территориальное управление Министерства труда и социального развития Пермского края недостоверные сведения с целью получения единовременной социальной выплаты в 350 тыс. руб. на открытие собственного дела.

Согласно представленным документам, заявитель планировал зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и оказывать услуги по химчистке мебели и ковров. Однако в ходе проверки полицейские выяснили, что в сроки, определённые социальным контрактом, предпринимательская деятельность фактически не велась. При этом фигурант отчитался о якобы проделанной работе, приложив поддельные чеки на покупку оборудования. Полученные средства были израсходованы им на личные нужды.

В ходе следственных действий подозреваемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и в полном объёме возместил причинённый бюджету ущерб.

Суд, приняв во внимание обстоятельства дела и позицию стороны защиты, назначил виновному штраф. Приговор вступил в законную силу.

