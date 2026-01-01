В Пермском крае с начала сезона клещи покусали 50 человек Более половины присасываний произошло на придомовых территориях

Алёна Бронникова

С начала сезона в медицинские учреждения Пермского края обратились 50 человек, пострадавших от укусов клещей, среди них 12 детей. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Случаи присасывания зарегистрированы на 20 территориях края, включая Юрлинский, Гайнский, Юсьвинский, Верещагинский, Ординский, Чердынский, Суксунский, Пермский, Кунгурский, Александровский, Осинский, Краснокамский, Нытвенский, Губахинский, Лысьвенский, Чусовской, Березниковский, Кудымкарский муниципальные округа, а также Чайковский городской округ и Пермь.

В ведомстве уточнили, что 54% укусов произошли на придомовой территории, 30% — при посещении леса, а ещё 16% — в индивидуальных садах.

По результатам лабораторных исследований один из снятых клещей оказался инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом.

Для защиты от клещевого энцефалита в Роспотребнадзоре Прикамья рекомендуют сделать прививку. Вакцинация проводится в медицинских организациях после консультации врача. Полный курс прививок необходимо завершить за две недели до выезда на природу. При этом особое внимание следует уделить вакцинации детей. Прививка доступна во всех поликлиниках Пермского края.

Как подчеркнули в ведомстве, на открытых территориях (места отдыха, садовые участки, детские организации, базы отдыха) необходимо проводить дератизацию и акарицидные обработки для снижения численности клещей и их переносчиков.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.