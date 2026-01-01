В Прикамье суд обязал администрацию возместить ущерб за упавшее на авто дерево

Сергей Глорио

Чайковский городской суд Пермского края вынес решение в пользу владельца автомобиля LADA XRAY, пострадавшего от падения сухой ветки. Администрация Чайковского городского округа обязана компенсировать причинённый вред. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Инцидент произошёл в сентябре 2025 года на улице Карла Маркса: на припаркованный автомобиль упала крупная сухая ветка дерева, практически лишённая коры. В результате механического воздействия деформировался капот, на переднем левом крыле образовалась вмятина.

Владелец транспортного средства первоначально обратился в полицию, однако в возбуждении административного дела по статье 7.17 КоАП РФ ему отказали из-за отсутствия состава правонарушения. Тогда мужчина провёл собственное расследование и установил, что как автомобиль, так и дерево находились на земельном участке, принадлежащем муниципалитету. На этом основании он подал иск в суд.

Представители администрации в ходе заседания возражали против удовлетворения требований. В частности, указывалось, что территория не предназначена официально для парковки, дерево не числилось в реестре аварийных, а заявлений о его сносе ранее не поступало.





Суд, изучив материалы дела и представленные доказательства, счёл доводы истца убедительными и вынес решение в его пользу. Отметим, что решение вынесено заочно и в законную силу пока не вступило — у сторон остаётся право на обжалование.

