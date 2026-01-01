В дептрансе Перми объяснили, как будет работать оплата с помощью брелоков и стикеров Дата и место продаж таких носителей пока неизвестны

Алиса Окулова

В скором времени появится новый способ оплаты проезда в общественном транспорте — с помощью брелоков и стикеров, в которые будет вшит чип транспортной карты. Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте транспорта Перми, функционал таких носителей полностью идентичен обычной транспортной карте: они будут действовать на тех же маршрутах, что и привычные пластиковые карты.

«Каждый брелок и стикер имеет собственный уникальный номер, по которому можно будет пополнять баланс через приложение «Пермский транспорт», банковские приложения или в пунктах продажи проездных билетов», — прокомментировали в ведомстве.

Вопрос о нанесении пермских символов на носители будет решен при утверждении финального дизайна. Фотографии новых изделий будут опубликованы после их изготовления. Дата и место начала продаж брелоков и стикеров станут известны после завершения их производства, добавили в дептрансе.



Напомним, ранее сообщалось, что стоимость брелока или стикера будет составлять 150 руб. Для того чтобы совершить оплату, материальный носитель также нужно будет прикладывать к валидатору.

