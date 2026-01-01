«Парма» обыграла баскетболистов «Самары»

В заключительном домашнем поединке регулярного сезона Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» взяла верх над баскетболистами «Самары». Матч прошёл в напряжённой борьбе и завершился со счётом 76:65 в пользу пермской команды.





Лидером встречи по результативности стал центровой хозяев Террелл Картер, набравший 19 очков. В его активе также шесть подборов, пять результативных передач и один перехват при четырёх потерях; показатель полезности игрока составил +27.





Благодаря этой победе «Парма» закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы и гарантировала себе участие в плей-офф. Итоговое положение команды уже не изменится — результаты предстоящих выездных матчей не повлияют на её место в сетке плей-офф.

