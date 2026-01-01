«Камский кабель» подало заявку на регистрацию нового товарного знака Документация направлена по двум классам МКТУ

ООО «Камский кабель» инициировало процедуру регистрации товарного знака «Кама про». Сведения о подаче заявки размещены на портале Znakoved.

Документация направлена по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 9-му и 35-му. Первый охватывает продукцию технического профиля — электронику, компьютерное оборудование, программное обеспечение, научно-измерительные приборы и аудиовизуальную технику. Второй относится к сфере услуг: управление коммерческой деятельностью, администрирование, организация и эксплуатация промышленных и бизнес-предприятий, уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».

Предприятие «Камский кабель» основано в 2008 году и на сегодняшний день входит в число ведущих российских производителей кабельно-проводниковой продукции. Ассортиментная матрица завода включает свыше 75 тысяч маркоразмеров кабелей и проводов, что позволяет компании обеспечивать потребности различных отраслей промышленности и инфраструктуры.

