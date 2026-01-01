Приватизация пермского порта вновь признана неправомерной Чешская компания «Далтамэн СЕ» не смогла обжаловать судебное решение

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность решений судов первой и апелляционной инстанций, признав незаконной приватизацию части имущественного комплекса пермского порта. Чешская компания «Далтамэн СЕ», пытавшаяся оспорить эти выводы, не добилась успеха, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В центре спора — пересмотр судебного акта 2009 года, на основании которого объекты портовой инфраструктуры и земельные участки были переданы в частную собственность.

Представители прокуратуры утверждали, что указанная приватизация являлась элементом схемы, направленной на установление иностранного контроля над стратегически значимым предприятием. Позиция надзорного ведомства нашла поддержку у суда, что повлекло отмену ранее принятых решений.

Вынесенный судебный акт способен оказать существенное влияние на ход других дел, связанных с активами порта: в частности, на процессы о возврате имущества и взыскании задолженности по договорам займа.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.