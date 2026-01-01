За сутки в Пермском крае произошло 12 пожаров

Константин Долгановский

За прошедшие сутки, 8 апреля 2026 года, пожарно-спасательные подразделения Пермского края отработали на 12 выездах из-за возгораний. География происшествий следующая: шесть случаев зафиксировано в Перми, два — в Березниковском городском округе, ещё по одному — в Пермском, Кочевском, Добрянском и Куединском муниципальных округах. К сожалению, в результате одного из пожаров есть погибший и пострадавший.

Для предупреждения подобных инцидентов и стабилизации обстановки 8 апреля на территории региона вели работу 197 профилактических групп общей численностью 427 человек. В рамках их деятельности:

— проведено 1 677 подворовых обходов;

— с 2 825 гражданами проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности;

— роздано 2 221 информационная памятка и листовка.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при первых признаках возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб — «01», «101» или «112».

