Пермякам напомнили об опасности выхода на лёд

МЧС России по Пермскому краю

В период весеннего таяния ледяной покров на водоемах Перми становится крайне неустойчивым и представляет серьезную опасность для жизни. Муниципальное казенное учреждение «Городское управление гражданской защиты» обращается к жителям с настоятельной рекомендацией полностью исключить выход на лед в это время года. Об этом сообщает ВЕТТА.

Несмотря на ежегодные предупреждения, некоторые граждане продолжают игнорировать правила безопасности, выходя на тонкий лед и подвергая себя неоправданному риску. Специалисты напоминают: в период ледохода любые прогулки по замерзшим водоемам категорически запрещены.

За выход на лед в местах, обозначенных запрещающими знаками, а также за проезд автотранспорта по ледяному покрову предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.

Порядок действий в чрезвычайной ситуации:

— При происшествии или проваливании под лед незамедлительно звоните в экстренные службы по номеру 112;

— Если помощь требуется другому человеку, не приближайтесь к кромке льда стоя. Оказывайте поддержку, находясь в положении лежа, используя подручные средства: веревку, длинную палку, доску или другие предметы для распределения веса;

— Привлекайте внимание окружающих, зовите на помощь.

Родителям и взрослым членам семьи важно проводить с детьми профилактические беседы о недопустимости игр на льду в весенний период. Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности: даже визуально крепкий лед в период таяния может не выдержать веса человека.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.