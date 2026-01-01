УФАС нашло нарушения при организации в Прикамье сельхозфорума «Агрофест»

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило признаки несоблюдения законодательства о защите конкуренции при организации выставки-форума «Прикамский Агрофест». Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно материалам проверки, в период с 2023 по 2025 год государственное казенное учреждение Пермского края «Центр развития агробизнеса» заключало контракты на аренду земельных площадок с единственным исполнителем — обществом с ограниченной ответственностью «Агентство „Практика"». Стоимость договоров составляла от 3,4 до 4,7 млн рублей и формировалась на основании предложений арендодателя.

В ходе анализа документов установлено, что указанные земельные участки не находились в собственности ООО «Агентство „Практика"», а были взяты им в аренду у фактических владельцев по ставкам, существенно ниже суммы государственных контрактов. Это свидетельствует о том, что предметом соглашений являлось не предоставление земли во временное пользование, а комплекс услуг по организации и проведению выставочного мероприятия.

Антимонопольная служба квалифицировала данные действия как заключение договоров с единственным поставщиком под видом аренды, что противоречит требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Подобная практика создала необоснованные преимущества для одного участника рынка и ограничила доступ к торгам для других потенциальных исполнителей.

По итогам рассмотрения дела УФАС по Пермскому краю выдало ГКУ «Центр развития агробизнеса» обязательное для исполнения предупреждение с требованием устранить выявленные нарушения и в дальнейшем строго соблюдать нормы действующего законодательства при осуществлении закупок.

