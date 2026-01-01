В Пермском президентском кадетском училище открыт мультимедийный музей Учебное заведение отмечает 30-летие

Пресс-служба правительства Пермского края

В этом году Пермское президентское кадетское училище им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ отмечает юбилей — образовательному учреждению исполняется 30 лет. В честь этой даты в среду, 8 апреля, в столице региона прошёл ряд торжественных мероприятий.

Событийная линейка юбилея училища началась с церемонии возложения цветов. У мемориала военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, собрались кадеты, статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Плохой, и.о. главного федерального инспектора по Пермскому краю Иван Амиров, заместитель председателя Правительства Пермского края Александр Щеглов, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Главным событием стало открытие в училище нового мультимедийного музея, которое состоялось сразу после возложения цветов.

Завершится празднование юбилея учебного заведения во Дворце культуры им. А.Г. Солдатова — для личного состава, ветеранов и гостей училища подготовлен праздничный концерт. С поздравительной речью выступит начальник главного управления образования и науки Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Александр Медведев.

Также в рамках празднования отличившимся работникам кадетского училища будут вручены ведомственные награды.

