В топ-100 лучших школ России вошли три пермских учреждения Одна из них оказалась в числе сильнейших

Константин Долгановский

Три пермских учреждения вошли в рейтинг «100 школ-лидеров образования РФ 2026». Это школы № 22 и 55 и лицей № 4. Рейтинг составлен в рамках VIII всероссийского конкурса «Успешная школа». Об этом сообщает администрация Перми.

Всего на конкурс поступило 716 заявок из образовательных учреждений со всей страны, представивших видеопрезентацию с текущими результатами и стратегией развития. Эксперты оценивали внедрение технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), и реализацию образовательных моделей.

По итогам отборочного этапа формируется топ-16 школ, которые будут участвовать в финале конкурса. Пермская школа № 22 оказалась в десятке сильнейших с проектом развития личностного потенциала в эпоху ИИ. С помощью ИИ школьники уже создают игры, а также готовятся к участию в образовательной экспедиции по городам региона, где с помощью ИИ будут создавать цифровые карты, визуальные образы городов и видеодневники экспедиций. Учреждение представит Пермский край в очном финале конкурса «Успешная школа», который пройдёт в конце апреля в Самаре.

