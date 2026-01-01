В Пермском крае многодетная семья вынуждена жить в доме без водоснабжения Возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал поручение подготовить отчеты о прогрессе в расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам халатности при выделении земельных участков многодетным семьям в Свердловской области, Пермском и Приморском краях.

Поводом для поручения стали материалы федерального телеканала, в которых освещались системные проблемы реализации льготных программ по обеспечению землей многодетных семей в указанных регионах.

«Так, в Пермском крае многодетная семья, которой выделен участок, проживает в доме без водоснабжения, а в Приморском крае семьям выдали земельные участки в лесном массиве, где у граждан отсутствует доступ к образовательным и медицинским учреждениям, отмечаются проблемы с водо- и электроснабжением», — говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений — Б.В. Францишко (Свердловская обл.), Д.В. Головкину (Пермский край) и А.С. Полонской (Приморский край) — в установленные сроки представить доклады о ходе расследования, а также о принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

