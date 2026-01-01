Прикамца осудили за участие в мошеннической схеме в качестве курьера

Константин Долгановский

В Краснокамске вынесен приговор 21-летнему пермяку, не имевшему ранее судимостей. Молодой человек осужден за участие в серии мошеннических схем, реализованных в составе организованной преступной группы.

По данным следствия, которые собрал отдел МВД России по Краснокамскому району, подозреваемый искал возможности дополнительного заработка в интернете и откликнулся на предложение поработать курьером. В его обязанности входило получение наличных средств от «клиентов», их обмен на криптовалюту и перевод финальному получателю. За выполнение этих операций курьер получал вознаграждение в виде процента от суммы транзакции.

До визита курьера сообщники злоумышленника вводили граждан в заблуждение, используя различные предлоги для выманивания денег. Следствием задокументировано три эпизода мошенничества в отношении пожилых жительниц Краснокамска и Соликамского округа. Суммарный ущерб от действий преступников превысил 1,7 млн руб.

Двум краснокамским пенсионеркам лжеследователи внушили, что они непреднамеренно стали соучастниками противоправных действий, и для «проверки» средств их необходимо передать уполномоченному лицу. Женщины, следуя инструкциям, отдали деньги фигуранту дела.

Жительницу Соликамского округа мошенники напугали выдуманной историей о том, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать, по словам звонивших, уголовного преследования родственницы, требовалась срочная финансовая помощь. Испуганная пенсионерка передала курьеру 260 тыс. руб.

В ходе расследования пермяк полностью признал свою вину и выразил раскаяние. На время следственных мероприятий ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По решению суда обвиняемый приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Дополнительно ему назначен штраф 150 тыс. руб.

