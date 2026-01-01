В Прикамье простятся с участником СВО Борисом Широченко Военнослужащего проводят в последний путь в Нытве

Владимир Шалимов

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Нытвы Борис Широченко. Информация об этом появилась на официальной странице администрации Нытвенского муниципального округа.

Мужчина служил на СВО оператором отделения огневой поддержки. Как и когда он погиб, местные власти не уточнили.

Церемония прощания с гвардии рядовым Борисом Широченко пройдёт 9 апреля в Морозовском похоронном доме в Нытве (ул. Ленина, 2а). Гражданская панихида начнётся в 11:30.

В администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего.

