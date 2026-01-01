Из Перми можно будет улететь прямым рейсом в Батуми

Константин Долгановский

Авиаперевозчик Red Wings открыл продажу авиабилетов на прямое сообщение между Пермью и Батуми. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В летний период рейсы будут осуществляться дважды в неделю на отечественных лайнерах Sukhoi Superjet 100. Новый маршрут обеспечит жителям Прикамья прямой доступ к черноморскому побережью Аджарии, исключив необходимость стыковок. Продолжительность полёта составит 3 часа 45 минут, старт продаж приурочен к первому вылету, назначенному на 9 июня.

Расписание вылетов из пермского аэропорта Большое Савино: вторник — 03:20; пятница — 05:20. Обратные рейсы из Батуми: понедельник — 21:20, четверг — 22:30.

На данный момент прямое авиасообщение с этим грузинским курортом уже налажено из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара и Сочи.





