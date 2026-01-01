В Пермском крае оштрафовали двух инспекторов ДПС из Горнозаводска Они проигнорировали свои обязанности на месте аварии

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Чусовской городской суд признал двух сотрудников ДПС из Горнозаводска виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным Пермского краевого суда, инспекторы получили от своего руководителя незаконное указание — освободить одного из участников аварии от административной ответственности и не оформлять документы.

Вместо выполнения служебных обязанностей полицейские не осмотрели автомобили и не зафиксировали повреждения, а также не составили схему ДТП. Кроме того, инспекторы не опросили участников и очевидцев, не выяснили наличие пострадавших и не составили протоколы.

Сотрудникам полиции также вменили в вину, что они не проверили водителей на наличие прошлых нарушений и не провели освидетельствование на состояние опьянения.

Суд назначил каждому из инспекторов штраф в размере 65 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

